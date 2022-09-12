Вертолеты Ми-28Н в ходе очередного боевого вылета уничтожили бронетехнику националистических формирований и хорошо оборудованные опорные пункты. Издание «Известия» со ссылкой на Минобороны показало видеозапись этой операции.

В военном ведомстве сообщили, что «Ночные охотники» вооружаются несколькими разновидностями ракет сразу после возвращения с боевого задания. Они постоянно оснащены необходимыми для следующего вылета боезарядами, поэтому поднимаются в воздух сразу же после поступления координат новой цели.

Ми-28Н – это не только хорошо вооруженный, но еще и маневренный ударный вертолет, который способен выполнить сложнейшие элементы высшего пилотажа, вступая в бой с противником. Сразу после уничтожения намеченных целей эти машины возвращаются на базу и как только их винты перестают вращаться, осуществляется очередная полная загрузка ракет.