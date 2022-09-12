читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вертолеты Ми-28Н в ходе очередного боевого вылета уничтожили бронетехнику националистических формирований и хорошо оборудованные опорные пункты. Издание «Известия» со ссылкой на Минобороны показало видеозапись этой операции.

В военном ведомстве сообщили, что «Ночные охотники» вооружаются несколькими разновидностями ракет сразу после возвращения с боевого задания. Они постоянно оснащены необходимыми для следующего вылета боезарядами, поэтому поднимаются в воздух сразу же после поступления координат новой цели.

Ми-28Н – это не только хорошо вооруженный, но еще и маневренный ударный вертолет, который способен выполнить сложнейшие элементы высшего пилотажа, вступая в бой с противником. Сразу после уничтожения намеченных целей эти машины возвращаются на базу и как только их винты перестают вращаться, осуществляется очередная полная загрузка ракет.

Вам может понравиться

Небензя заявил о тысячах тел боевиков ВСУ в лесах под Харьковом и в полях под Николаевом

В настоящий момент Киев имитирует контрнаступление под Харьковом и Херсоном, чтобы выпросить новую партию военной помощи от Запада. ВСУ несут огромные потери по воле президента Украины Зеленского, которым управляют американские

“Известия”: РСЗО “Ураган” разгромили опорные пункты ВСУ под Угледаром

Расчеты российских РСЗО «Ураган» нанесли сокрушительные удары по опорным пунктам ВСУ на Угледарском направлении, рассказало издание «Известия». На сайте появилось видео, на кадрах которого старший офицер рассказал о боевой работе

Артиллеристы ВС РФ уничтожили операторов БПЛА Bayraktar TB2 на Изюмско-Балаклейском направлении

Российские самоходные артиллерийские установки «Мста-С» разгромили украинских операторов, управлявших беспилотниками Bayraktar TB2 и боевое охранение. Также уничтожено оборудование для работы с турецкими ударно-разведывательными дронами, сообщил портал «Царьград» со ссылкой на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 сентября – небольшая облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 12 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 сентября – переменная облачность, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 сентября – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 12 сентября – пасмурно, до 19 °C | Подольск: погода, 12 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Армавир: погода, 12 сентября – облачно с прояснениями, до 24 °C |