На каждого мобилизованного в России и на каждый танк должно быть несколько снарядов для дронов. Боевой потенциал беспилотной авиации намерены увеличить на Украине. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал вице-премьер украинского правительства Михаил Фёдоров – сообщает РИА “Новости”.

Заявление чиновника стало комментарием на новость о частичной мобилизации в России, которую 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Сообщалось, что в армию призовут 300 тысяч резервистов.

Предполагается, что украинская “армия дронов” должна закрыть линию боевого соприкосновения протяжённостью почти 2,5 тысяч километров. В условиях частичной мобилизации в России Фёдоров призвал украинские технологические компании ещё больше сфокусироваться на развитии военных технологий, чтобы обеспечит ВСУ эффективными беспилотными летательными аппаратами.

Ранее военные эксперты сообщали, что при значительном преимуществе ВС РФ на Украине, потребность в боевых дронах в российской армии сохраняется. В западной прессе появлялись сообщения, что Россия закупила у Ирана беспилотники и сейчас активно их применяет в рамках специальной военной операции. Официального подтверждения с российской стороны этой информации не было.