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Боевики ВСУ опубликовали в Сети видеозапись, на которой показали самодельную переправу через Ингулец рядом с поселком Давыдов Брод. Они рассказали, что воспользовались этим своеобразным «понтоном» для форсирования реки.

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал видео и высказал настороженность тем фактом, что националистические формирования не были своевременно остановлены. По его мнению, подобные вольности должны моментально пресекаться, чтобы не дать противнику сильно разгуляться.

В то же время военкор указывает, что на фото и видео вокруг переправы можно разглядеть много уничтоженной техники. Не исключено, что ВС РФ все же атаковали противника и нанесли ему серьезный ущерб. Боевики, сделавшие запись, вряд ли бы стали об этом рассказывать, так как их цель – сообщать исключительно о «победах».

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