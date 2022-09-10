Военнослужащий ВСУ Владимир Ворошов, который в 2014 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе, зафиксировал собственную смерть на нагрудную камеру, рассказал портал «Военное дело».

После начала спецоперации ВС РФ на Украине Ворошов превратился в «тик-ток воина». Он присоединился к территориальной обороне Харьковской области и отправлялся на операции как минимум с двумя камерами.

В тот роковой для себя день боевик отстал от своих. Когда он выбрался из лесной чащи, то увидел приближающихся двоих военных и двинул к ним навстречу, однако в последний момент успел заметить, что на них нет желтых повязок. Впрочем, было уже поздно оказывать сопротивление. Выяснилось, что боевик нарвался на бойцов спецназа ВС РФ, которые и ликвидировали врага.