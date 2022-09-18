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Российская артиллерия беспрерывно наносит удары по позициям ВСУ, причем бьет чрезвычайно точно, рассказал американскому изданию The New York Times украинский боевик, недавно вернувшийся с передовой.

Он заявил, что именно артиллерия ВС РФ вызывает наибольший страх у националистических формирований. Она масштабна и точна, работает интенсивно, накрывая позиции ВСУ.

Боец сообщил американским журналистам о колоссальных потерях, которые ежедневно несет украинская армия. Несмотря на это, командование продолжает гнать ее в контрнаступления.

Напомним, что в ходе спецоперации хорошо показывает себя и артиллерия ДНР. Ранее сообщалась, что 100-я бригада республики заставила подразделение ВСУ покинуть свои позиции под Первомайским.

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