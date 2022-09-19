Российские артиллеристы разгромили сразу две колонны техники ВСУ неподалеку от населенного пункта Правдино в Херсонской области, рассказал один из бойцов ВС РФ порталу «Русская весна».

Он пояснил, что боевики пытались начать наступление на село, когда по ним заработала артиллерия. В одной из колонн шесть танков, бронетранспортер «Ракушка» и восемь боевых машин пехоты. В другой всего один танк сопровождали два БТР и шесть БМП.

Российские ВС вынудили обе колонны повернуть обратно, чтобы не попасть под артиллерийский огонь. Однако это их не спасло, так как часть машин наехала на минное поле, а другую часть ударами ПТУР уничтожили бойцы армии России. При этом в некоторых БТР детонировали боеприпасы, из-за чего они в буквальном смысле разлетались на части.