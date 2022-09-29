Военнослужащий 11-го полка Народной милиции ДНР проявил героизм и отвагу, в одиночку захватив опорный пункт противника. Он справился с четырьмя боевиками, которые явно не ожидали, что боец рискнет вступить в бой безо всякой поддержки.

Но он все же рискнул. Вступив в ближнее противостояние с врагом, военнослужащий бросил под ноги националистам гранату, заставив их спасаться бегством. После взрыва боевики попытались пару раз огрызнуться, но боец со стальными нервами вынудил их покинуть опорный пункт, перешедший под контроль союзных сил.

Военнослужащие Народной милиции и российские солдаты неоднократно демонстрировали героизм в ходе спецоперации на Украине. Это доказывает, что они готовы даже на самопожертвование, чтобы защитить свою землю от распоясавшихся нацистов.