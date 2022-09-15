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Страны Североатлантического альянса договорились не поставлять на Украину танки западного производства и пока в точности соблюдают это соглашение. Именно поэтому в Киев пока не было отправлено ни одной такой боевой машины из ФРГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Bloomberg.

О договоре рассказал немецкий обозреватель Андреас Клут. Он отметил, что Германия давно готова начать поставки танков на Украину, но не собирается этого делать без согласования с другими странами НАТО. В противном случае она может быть обвинена в эскалации конфликта.

Напомним, что ранее военный эксперт Алексей Леонков комментировал сообщения о возможной передаче Киеву западных танков и иных видов бронетехники. Он отметил, что такие поставки ничем не помогут ВСУ.

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