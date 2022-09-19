Запад продолжает поддерживать Украину, однако отправляет ей оружие в мизерных количествах, чтобы не нанести удар по собственной обороноспособности, пишет американское издание Bloomberg.

Автор публикации Хэл Брэндс из университета Джона Хопкинса, заявил, что Соединенные Штаты должны обязательно сделать выводы из конфликта на Украине, а также добавить к ним опыт Второй мировой войны. Это покажет, что воевать против Китая ни США, ни все НАТО целиком совершенно не готовы.

С момента начала специальной военной операции США отправили на Украину более трети запасов противотанковых ракетных комплексов Javelin, однако это единственное оружие, переданное в столь больших объемах. Все остальное поставляется в минимальных количествах, так как в случае прямого столкновения с РФ или Китаем у Вашингтона не будет возможность обеспечить собственную боеготовность.