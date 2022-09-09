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Энергетический кризис в Германии может существенно усилиться из-за проблем, с которыми столкнулся Берлин в ходе заключения соглашений о газовой солидарности. Польша и государства Бенилюкса не захотели подписывать такие договора с ФРГ, а также отказались от переговоров с ней, заявил глава Минэкономики страны Роберт Хабек.

Он высказался в том духе, что гнев Берлина из-за действий соседних стран «переливается через край». Все дело в том, что в случае возникновения проблем с голубым топливом Германии просто негде будет взять дополнительные объемы газа.

«Газовая солидарность» — это специальный механизм ЕС, который призван исключить экстремальные ситуации с нехваткой газа в государствах-участниках. Однако для его активации должны заключаться двухсторонние соглашения о перекачке голубого топлива в случае ЧС. Но Берлину пока удалось договориться лишь с Данией и Австрией.

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