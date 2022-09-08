Польша столкнулась с риском войны против России в ближайшие 3-10 лет, заявил глава Минобороны этой страны Мариуш Блащак. Это самое столкновение, по его мнению, неминуемо, поэтому сейчас Варшава должна укреплять свои Вооруженные силы, невзирая на расходы и финансовые возможности.

“Все зависит от того, чем закончится конфликт на Украине, но по нашим расчётам, именно столько лет России потребуется для восстановления военного потенциала…”, – цитирует Блащака портал «Русская весна».

Его высказывания прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что такое стремительное вооружение демонстрирует агрессивные планы самой Польши. При этом Варшава подставляет собственных граждан.

Также Леонков напомнил, что если Польша и начнет боевые действия, то сделает это гораздо раньше и на территории Западной Украины. Она давно считает этот регион своим, поэтому вполне может его оккупировать под видом «миротворческой операции».