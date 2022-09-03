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Три высокоточных удара крылатыми ракетами моментально уничтожили крупное мотострелковое подразделение, сообщает портал Avia.Pro. Авторы публикации дополнили ее видеозаписью, показывающей, как было дело.

Взвод мотострелков фактически сам себя выдал, остановившись на перекрестке, которых отлично просматривался со всех сторон. Тут же подразделение было обнаружено беспилотным аппаратом, который и навел на цель крылатые ракеты. По мнению экспертов, речь идет о боезарядах класса «воздух-поверхность», которые моментально оставили от противника одно лишь воспоминание.

Отмечается, что БПЛА специально отслеживал перемещение подразделения. Координаты ракетчикам были отправлены сразу, как только взвод остановился. Не исключено, что это нужно было для выбора более выгодных позиций, однако уже через несколько секунд после остановки мотострелки были уничтожены точным попаданием ракет.

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