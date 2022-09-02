читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

«Шествие» украинских военных с белыми флагами попало на видео. Беспилотный аппарат зафиксировал большую группу боевиков, которые не выдержали интенсивных артиллерийских ударов и сдались в плен, добровольно сложив оружие, рассказал портал Avia.Pro.

Где именно сделана запись, установить сложно. Но вариантов всего два – либо Донбасс, либо граница Николаевской и Херсонской областей, где президенту Украины Зеленскому вздумалось отправить ВСУ на бойню, затеяв бессмысленное контрнаступление.

Не установлено и точное количество боевиков, которые размахивали белым флагом. Но если судить по видеозаписи, то капитулировал как минимум целый мотострелковый взвод.

Напомним, что ранее бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что в контрнаступлении на Херсон не было смысла. Его президент Зеленский организовал лишь для того, чтобы привлечь внимание Запада.

Вам может понравиться

В США предрекли тяжёлые последствия из-за поставок вооружения на Украину

Уже через десятилетие США почувствуют негативные последствия от накачки Украины вооружением. Нынешние поставки оружия несут угрозу для американской безопасности в будущем. Такое мнение высказал научный сотрудник Defense Priorities Бенджамин Гилтнер

RusVesna: Украинский “контрнаступ” завершился мощными ракетными ударами ВС РФ по Николаеву

Контрнаступление на Херсон, начало которого объявил Киев, закончилось совсем уж ожидаемо. Российские ВС нанесли противнику поражение, уничтожив почти 50 единиц бронетехники, а затем и ударили в ответ. Минувшей ночью сирены

Пентагон: поставок ЗРК NASAMS на Украину пока не было

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS сначала нужно произвести и только потом доставить на Украину. Пока таких поставок не было. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер – сообщает РИА “Новости”. Так
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | город Мытищи: погода, 2 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 сентября – облачно с прояснениями, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 сентября – переменная облачность, до 17 °C | Королев: погода, 2 сентября – ясно, до 27 °C | Подольск: погода, 2 сентября – небольшой дождь, до 10 °C | Армавир: погода, 2 сентября – небольшой дождь, до 30 °C |