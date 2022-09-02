«Шествие» украинских военных с белыми флагами попало на видео. Беспилотный аппарат зафиксировал большую группу боевиков, которые не выдержали интенсивных артиллерийских ударов и сдались в плен, добровольно сложив оружие, рассказал портал Avia.Pro.

Где именно сделана запись, установить сложно. Но вариантов всего два – либо Донбасс, либо граница Николаевской и Херсонской областей, где президенту Украины Зеленскому вздумалось отправить ВСУ на бойню, затеяв бессмысленное контрнаступление.

Не установлено и точное количество боевиков, которые размахивали белым флагом. Но если судить по видеозаписи, то капитулировал как минимум целый мотострелковый взвод.

Напомним, что ранее бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что в контрнаступлении на Херсон не было смысла. Его президент Зеленский организовал лишь для того, чтобы привлечь внимание Запада.