Конфликт, который сейчас существует на Украине, не должен расширяться. Для решения этой задачи администрация США уже разработала соответствующий план. Его начнут претворять в жизнь, если Россия применит ядерное оружие. Об этом в интервью телеканалу CBS рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен – передаёт ТАСС.

Блинкен не стал пояснять, в чём именно заключается план американских властей, но отметил, что его главная цель не допустить расширения конфликта.

Глава дипломатии США также рассказал, что Вашингтон поддерживает с Москвой непубличные контакты. Со слов Блинкена, американская сторона не раз предупреждала российские власти о недопустимости безответственных высказываний по поводу использования ядерного оружия. В то же время каких-то переговоров между Россией и США по поводу Украины сейчас нет, уточнил госсекретарь и добавил, что российская сторона пока не демонстрировала готовности их проводить.