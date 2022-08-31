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США продолжат и дальше снабжать Украину оружием, в ближайшее время будет объявлено о дополнительном пакете военной помощи “для обеспечения безопасности страны”. Об этом в ходе брифинга рассказал представитель нацбезопасности Белого дома Джон Кирби – сообщает РИА “Новости”.

Каких либо подробностей о том, какая помощь имеется в виду и что будет входить в новый пакет, американский чиновник не рассказал. При этом он отметил, что США уже выделили Украине помощи на 13 миллиардов долларов и продолжат это делать дальше.

Кирби также упомянул, что Киев заявлял о контрнаступлении, однако представитель Белого дома сказал, что воздерживается от комментариев по этому поводу.

Поставки вооружения на Украину из США усилились после начала специальной военной операции России в Донбассе. В Москве неоднократно заявляли, что поставка Киеву западного оружия не приближает переговорный процесс. В Кремле также подчёркивали, что иностранное вооружение является законной целью для российских войск в рамках спецоперации.

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