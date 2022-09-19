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Москве не удастся изменить позицию Вашингтона по поводу поддержки Украины. Даже с помощью энергоносителей. Об этом президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CBS – передаёт РИА “Новости”.

По словам американского лидера, США сейчас “в гораздо лучшей форме”, чем Россия. Байден уточнил, что позицию по поводу Украины со стороны Соединённых Штатов пытается изменить Владимир Путин. Однако “у него не получится”, подчеркнул американский президент.

Байден также добавил: военная помощь Киеву будет направляться, пока в ней существует потребность. При этом президент США подчеркнул, что Вашингтон зайдёт в такой поддержке настолько далеко, насколько это потребуется.

С начала специальной военной операции России в Донбассе США направили на Украину вооружений на сотни миллионов долларов. В Кремле неоднократно подчёркивали, что военная поддержка Украины со стороны Запада не приближает переговорный процесс между Киевом и Москвой.

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