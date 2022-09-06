Президент США дал отрицательный ответ на вопрос, стоит ли Россию вносить в список стран-спонсоров терроризма. Об это рассказал корреспондент Reuters после брифинга в Белом доме – сообщает ТАСС.

Лидер США Джо Байден не дал развёрнутого ответа. На соответствующий вопрос журналиста он только коротко ответил: “нет”.

Внести Россию в американский список стран-спонсоров терроризма ранее призывал Сенат США. Он даже принял соответствующую резолюцию, направленную в Госдепартамент. Ранее с такой инициативой к Вашингтону обратился Киев. В Палате представителей США также собирались рассмотреть вопрос об обращении с аналогичной просьбой в Госдеп.

Нахождение в списке стран-спонсоров терроризма открывает широкие возможности для Минфина США принимать разного рода ограничительные меры к компаниям и странам, которые ведут торговлю со спонсорами терроризма. Пока в соответствующем перечне находятся Иран, КНДР, Куба и Сирия.

Представители МИД России ранее заявляли, что за внесением России в число спонсирующих терроризм стран последуют жёсткие ответные действия со стороны Москвы.