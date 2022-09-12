Российские военные продолжают продвижение в ходе спецоперации вглубь территории Украины. Этой ночью ожесточенные бои шли в районе Красного Лимана. Автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов рассказал о том, как кубанским военнослужащим подразделения “Барсы” удалось сдержать натиск украинских боевиков. Подробности передает портал Sm-news.

Военный корреспондент Пегов отметил, что союзные силы Донецкой Народной Республики делают все возможное, чтобы украинские боевики не смогли занять город. Отряд выполняет боевые задачи, при этом его поддерживает артиллерия. Первую волну “контратаки” украинских националистов удалось замедлить благодаря координации действий бойцов. На некоторых участках фронта контратаку остановили полностью.

Семен Пегов рассказал о ситуации на линии обороны: «Сообщение от бойцов сухо и коротко передаёт обстановку: «Держимся зубами»».