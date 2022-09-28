Как только освобожденные территории станут частью России по результатам референдума, ВС РФ получат возможность проводить контртеррористическую, а не специальную военную операцию, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Это его высказывание прокомментировал военный эксперт Виктор Баранец, пишет портал Pravda.ru.

Аналитик напомнил, что именно контртеррористическая операция проводилась в свое время в Чечне. Такой ее статус развязывает руки России и позволяет проводить частичную или всеобщую мобилизацию без объявления военного положения.

«Что объединяет СВО и КТО? Уничтожение врага. А отличия — по-другому будут действовать органы власти и армия. Я бы сказал, что будем действовать на порядок жёстче, чем мы действуем при специальной операции», – пояснил Баранец.

Он также отметил, что в ходе контртеррористической операции ВС РФ не будут ограничивать себя в разновидностях применяемых вооружений, так как главной целью КТО будет полная ликвидация террористов.