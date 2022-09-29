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Киев на вполне законных основания может уничтожать украинцев, не пожелавших уезжать из освобожденных Россией городов. Разрешение на это ему дал лично госсекретарь США Энтони Блинкен, пояснил военный эксперт Виктор Баранец. Он отметил, что и главу Госдепа, и стоящего за ним президента Джо Байдена необходимо называть фашистами, так как они фактически одобрили убийство мирного населения.

Блинкен заявил, что Киев имеет право стрелять по Херсонской и Запорожской областям из всех видов западного оружия. Можно не сомневаться, что ВСУ воспользуются этим разрешением и начнут бить по жилым кварталам, как они делали и продолжают делать на Донбассе.

По мнению Баранца, это вполне реальный сценарий, но ВС РФ могут ему противодействовать. Для этого необходимо активно уничтожать все поставки западного оружия, отслеживать пути его транспортировки, разрушать применяемую для этой цели инфраструктуру. Только так можно защитить освобожденные города от непрекращающихся обстрелов неонацистских сил, для которых важна лишь территория, а люди не имеют никакого значения.

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