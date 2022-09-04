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В Таджикистане и Узбекистане остается много самолетов ВВС США, которые после захвата власти талибами (боевики движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) были угнаны афганскими пилотами. Задача России – ни в коем случае не допустить появления этой авиации на Украине, уверен политолог Семен Багдасаров.

Он напомнил, что в РФ имеются авиабазы в Киргизии и Таджикистане, которые вполне могут справиться с решением данной задачи.

«В случае перегона этих самолетов наши летчики обязаны, а командование сверхобязано уничтожить эту авиационную технику, над территорией каких бы южнокавказских стран они не пролетали, чтобы эта техника не попала в Турцию, Болгарию, Румынию и в зону боевых действий», – цитирует политолога издание SM-News.

Багдасаров заметил, что появление «афганских» самолетов в зоне специальной военной операции создаст ВС РФ серьезные проблемы, поэтому имеет смысл нанести по ним превентивный удар, предотвратить опасность еще до ее появления.

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