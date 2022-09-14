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Конфликт между Азербайджаном и Арменией, вспыхнувший 12 сентября, стал самым кровопролитным за последние два года. Он вполне может поставить оба государства на грань очередного вооруженного столкновения, пишет издание «Коммерсантъ».

Авторы публикации напомнили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился за помощью к России и ОДКБ в надежде, что они вмешаются в противостояние и поставят Баку на место. Кроме того, армянское правительство с той же целью связалось с Советом безопасности ООН.

МИД РФ отмечает, что именно российская сторона приложила все усилия, чтобы не раздувать конфликт в Нагорном Карабахе. Однако в ситуацию вмешался ЕС, направивший в регион своего специального представителя Тойво Клаара. По мнению МИД, такой ход – это лишь попытка Евросоюза присвоить себе несуществующие заслуги, однако она может закончится новой войной. В которой страны полностью перестанут видеть свои границы и не ограничатся Карабахом.

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