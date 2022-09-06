Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров убежден, что его страна рухнет уже через месяц после того, как Запад перестанет ее финансировать. По словам политика Незалежная превратилась в паразитарное недогосударство. Оно не только не смогло подготовиться к войне, но и вообще не способно обеспечить нормальной жизнью своих граждан. Подробности передает “Украина.ру”.

Киевские власти так и не смогли наладить грамотное функционирование военно-промышленного комплекса. Киев надеется только на поставки из США и НАТО. Сегодня украинские солдаты выходят на передовую либо с очень старым вооружением, еще советских времен, либо с тем, что прислал Запад. Украина не смогла продержаться бы и месяца, если бы НАТО и США ее не поддерживали.

Николай Азаров отметил: «Удивительно, каким образом государство существует. Ну, поддерживается, естественно, на штыках, на карательной системе. Но стоит Западу прекратить поддержку хотя бы на неделю, на месяц – это государство рухнет. Поэтому я называю его просто паразитарным, а ту шайку, которая управляет – абсолютно не способной к управлению группой случайных людей».