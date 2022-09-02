Криминалисты Западной Австралии проводят эксперимент, позволяющий выяснить, насколько быстро разлагаются тела в чемоданах. На такое исследование их «вдохновил» недавно произошедший случай в Новой Зеландии. Там семья Аотеароа приобрела брошенные вещи и нашла два тела как раз в чемоданах.

Зимой криминалисты поместили в такую же «тару» и в мусорные баки 70 мертворожденных поросят. Эксперимент будет продолжаться до февраля следующего года, после чего чемоданы и баки будут вскрыты.

По словам ученых, в первое время после размещения поросят на молнии и вокруг застежки появлялось много яиц мясных мух. Также при промежуточном вскрытии внутри чемоданов обнаруживались не только мясные и гробовые мухи, но еще несколько разновидностей жуков.

Выяснилось, что все они способны пробираться сквозь молнию внутрь чемоданов и отложить яйца. Но взрослые насекомые уже не в состоянии выбраться наружу. Отмечается, что ранее эксперты не уделяли должного внимания поведению насекомых, но продолжающееся исследование вполне может раскрыть много новых и интересных деталей.