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Российские ВС продолжают удерживать контроль над Балаклеей, несмотря на ожесточенный штурм города со стороны ВСУ. Важную роль играют артиллерия и особенно авиация, которая сумела «накрыть» населенный пункт и отбить несколько серьезных вражеских атак, рассказал «Московский комсомолец».

Издание приводит сообщения военных корреспондентов об очень тяжелой ночи с 7 на 8 сентября. Под покровом темноты украинские боевики попытались в очередной раз штурмовать населенный пункт и даже вышли за пределы артиллерийского «огненного вала», однако авиация сумела их остановить.

Кроме того, ВС РФ удерживают контроль над Шевченково и не пропускают украинские ВС к перекрестку у населенных пунктов Кунье и Веселое. Это весьма важная развязка дала бы возможностью националистам отрезать российские подразделения, но пока ничего подобного Киеву не удается. Эксперты отмечают, что в настоящий момент ВСУ нечем похвастать перед западными хозяевами и показать им хотя бы небольшое локальное достижение.

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