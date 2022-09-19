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Неподалеку от границы воздушного пространства России в Крыму на протяжении 5 часов кружил стратегический беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk американских ВВС. Портал Avia.Pro отмечает, что это весьма опасный признак на фоне угроз Киева нанести удары по полуострову.

Беспилотник поднялся в воздух на итальянском аэродроме Сигонелла и подошел к рубежам воздушного пространства РФ на расстояние около 65 километров. Эксперты отследили его маршрут по данным мониторинговых сервисов и отметили, что каких-либо провокаций дрон не устраивал.

С другой стороны, его появление может само по себе оказаться провокационным. Ведь не исключено, что беспилотник разведывал расположение российских комплексов ПВО или других военных объектов, которые могут атаковать диверсанты ВСУ.

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