В южнокорейском порту Пусан, расположенном почти в 400 километрах к югу от Сеула пришвартовалась авианосная ударная группа ВМС Соединенных Штатов.

В ее состав вошли авианосец «Рональд Рейган», а также эсминец USS Barry класса «Арли Бёрк» и ракетный крейсер USS Chancellorsville класса Ticonderoga. Все три корабля прибыли в Южную Корею для участия в военно-морских маневрах совместно с флотом принимающей страны.

Подобные учения будут проходить в первый раз за пять лет. Эксперты отмечают, что американская авианосная группа заявлена как часть усилий союзников, направленных на предотвращение угроз, исходящих от КНДР.

Официальный Сеул опасается провокаций со стороны Северной Кореи или очередных испытаний ядерного вооружения. Именно поэтому он пригласил на учения американскую АУГ.