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Хваленый британский авианосец вышел из строя неподалеку от острова Уайт и оказался перед риском уничтожения, пишет портал Avia.Pro. Все дело в том, что всего в 400 километрах от этого корабля находится российский ракетный крейсер «Маршал Устинов».

Корабль ВМФ РФ имеет на вооружении ракеты П-1000 «Вулкан», которые способны поражать цели на расстоянии до 700-1000 км. Поэтому они с легкостью достанут до авианосца, если Британия продолжит свою агрессивную политику.

Напомним, что совсем недавно Лондон разбрасывался очередными угрозами в адрес РФ, однако сейчас ему совсем не до этого. В Британии отлично видят, что авианосец, на который возлагались большие надежды, оказался под ударом. При этом он не в состоянии что-либо сделать против российского крейсера.

Лондон также опасается, что корабли ВМФ РФ намерены патрулировать всю зону в непосредственной близости от острова Уайт. Там располагается база с атомными подлодками, на борту которых имеется стратегическое вооружение, поэтому на фоне слишком уж резких и агрессивных заявлений Великобритании имеет смысл держать этот объект под контролем.

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