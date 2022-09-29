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После завершения референдума о присоединении Херсонской области к Российской Федерации ВСУ начали отводить войска со своих позиций в этом регионе. Об этом сообщает издание Avia.pro со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что сначала несколько небольших групп ВСУ покинули населённый пункт Сухой Ставок. Затем отошли и остальные силы. Почему это произошло, не сообщается. Издание предполагает, что украинская армия уводит свои войска c уязвимых для ударов со стороны ВС РФ позиций – не исключено, что после того, как жители Херсонской области проголосовали за присоединение к России, ВС РФ усилит здесь активность.

Референдумы о присоединении к России на этой неделе завершились также в Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Везде подавляющее большинство граждан, пришедших на участки для голосования, выразили желание стать частью России. На Украине и в странах Запада уже заявили, что не признают итоги референдумов.

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