Украинские военные имеют достаточно технических средств, чтобы бороться с иранскими беспилотными летательными аппаратами. Поэтому для ВСУ они не представляют особой опасности. Такого мнения придерживаются в США – сообщает издание Avia.pro.

Ранее в американских СМИ появлялись сообщения, что российская армия в Донбассе намерена использовать беспилотники производства Ирана, первая партия которых уже якобы поставлена в распоряжение ВС РФ. Официального подтверждения этой информации не было.

Издание напоминает, что некоторое время назад США предоставили Украине особые GPS-станции, которые предназначены для того, чтобы нарушать управление беспилотными летательными аппаратами. Уточняется, что с иранскими дронами уже велась борьба на территории Ирака и Сирии с помощью средств радиоэлектронного подавления. В этой борьбе иранские беспилотники показали себя не с лучшей стороны, оказавшись достаточно уязвимыми.

Между тем достоверных сведений о том, что на Украине сейчас применяются иранские беспилотники, нет.