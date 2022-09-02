Американские власти совершенно бесконтрольно раздают свое оружие налево и направо. Так, в действующей администрации вряд ли хоть кто-то сможет сказать, сколько единиц того или иного вооружения было направлено на Украину. Но это еще не самое страшное, пишет издание American Thinker.

Авторы публикации отметили, что тщательный анализ отчетов, оформленных Пентагоном и Конгрессом, показывает, что в неизвестном направлении исчезли целых шесть ядерных боеголовок. Где они находятся, ответить никто не в состоянии.

То же самое касается и снабжения оружием Украины. Все боевые системы передаются агентам, обучение которых проводится из рук вон плохо. Поэтому и Конгресс, и военное ведомство толком даже не знают, куда именно были отправлены вооружения и весьма крупные средства для Киева, и где они находятся сейчас.