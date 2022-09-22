Ассортимент запчастей для оборудования JAC

Современные установки для профессиональной кухни соответствуют всем критериям качества и надежности. Они рассчитаны на длительное применение, выдерживают интенсивную эксплуатацию, выполнены согласно санитарным требованиям и стандартам. Но даже самые качественные и долговечные машины периодически выходят из строя по разным причинам. Когда это случается, производство либо происходит гораздо медленнее, либо вообще останавливается.

Даже малейший простой нежелателен для любой профессиональной кухни. В небольшом заведении общественного питания поломка одного устройства значительно замедляет все рабочие процессы. Это значит, что будет больше недовольных клиентов и уставших работников. Поэтому ремонт должен быть оперативным. Если необходима замена деталей, нужно знать, где лучше всего выбирать и покупать их.

Почему нужно приобретать только оригинальные запчасти

На рынках часто можно найти подделки на продукцию известных брендов. Они продаются по более низкой цене и кажутся полностью соответствующими оригинальным по характеристикам и внешнему виду. Но на практике никто не гарантирует качество и долговечность этого изделия. Если оно придет в негодность раньше времени, придется снова тратить деньги и покупать новое. Поэтому лучше отдать предпочтение оригинальным комплектующим.

Настоящие запчасти JAC имеют сертификаты качества, поэтому можно не сомневаться в том, что они прослужат максимально долго и обеспечат полную исправность, функциональность техники. Их выпускают точно по принятым стандартам. У заводских элементов параметры всегда точно соответствуют устройству, для которого они предназначены. При этом процент брака если и бывает, то очень низкий, такое случается редко.

Оригинальные изделия долговечны, так как делаются из крепких и качественных материалов. Они рассчитаны на длительное применение. При их покупке и использовании получится надолго забыть о новом ремонте. То есть установка только оригинальных деталей позволит полностью восстановить производственный процесс на профессиональной кухне. Приобрести такую продукцию предлагает интернет-магазин «Китчен-сервис».

Особенности техники JAC

Эта компания была основана в 1946 году. На сегодня известна как производитель высококачественного хлебопекарного оборудования. Техника выпускается под одноименной торговой маркой и в ассортименте закупается представителями пекарен и прочих заведений, где готовят выпечку. Востребована благодаря высокому качеству и надежности. Представленные устройства прекрасно подходят как для небольшой пекарни, так и для большого производства, где делают выпечку в промышленных масштабах.

Среди самого известного оборудования для профессиональной кухни, выпускаемого компанией JAC:

ферментаторы для закваски. Инновационный многофункциональный аппарат, без которого никак не обойтись при изготовлении сдобных изделий с применением закваски. Неприхотлив в уходе, выполнен из нержавеющей стали. Оснащен холодильником для контроля температуры закваски;

гидравлический тестоделитель. Классические устройства с прямоугольными и круглыми резервуарами. Имеют специальные системы для сбора остатков муки. Отличаются простотой и удобством применения;

тестозакаточная машина. Работает с заготовками разного веса, формирует багеты разной формы. Применяется также при выпекании батонов, плетенок, хлеба из пшеничной муки. Отличается надежной и точной регулировкой, эргономичной, удобной и простой конструкцией;

объемный тестоделитель с бункером. Бережно обращается с тестовыми заготовками, обеспечивает регулярное и высокоточное деление. Отличается очень прочной, продуманной конструкцией, где все продумано для максимального комфорта и долговечности;

хлеборез. Выпускается в широком ассортименте. Каждая представленная модель имеет специальное приспособление для более простой упаковки готовой продукции. Удобно передвигаются, соответствуют всем стандартам безопасности.

Это не единственные варианты. JAC выпускает и много других машин для работы с тестом и изготовления выпечки.

Покупка оригинальных деталей

В интернет-магазине «Китчен-сервис» продаются только сертифицированные комплектующие. Покупка их необходима в случае поломки оборудования. Затягивать нельзя, ведь даже небольшая неисправность означает замедление или вообще остановку всего процесса. На сайте можно приобрести ремни, скребки, пружины, шестерни, винты и прочие детали, без которых невозможна нормальная работа хлебопекарской техники.

Все комплектующие имеют документы, подтверждающие оригинальность. Расценки среднерыночные, соответствуют качеству изделий. Заказать всю необходимую продукцию удобно с помощью специальной формы на сайте.