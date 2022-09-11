Российские самоходные артиллерийские установки «Мста-С» разгромили украинских операторов, управлявших беспилотниками Bayraktar TB2 и боевое охранение. Также уничтожено оборудование для работы с турецкими ударно-разведывательными дронами, сообщил портал «Царьград» со ссылкой на Минобороны РФ.

Отличилось подразделение артиллеристов, которое в настоящий момент действует на Изюмско-Балаклейском направлении. Батарея успешно действует на протяжении нескольких последних дней. Помимо пункта управления беспилотными аппаратами, она ликвидировала пехотное подразделение ВСУ вместе с БМП, минометный расчет и шесть украинских танков.

Напомним, что в Харьковской области продолжается наступление ВСУ. Однако оно начало замедляться из-за переброски в регион резервов ВС РФ, который помог стабилизировать фронт. При этом националистические формирования несут крупные потери.