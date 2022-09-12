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На Мариинском направлении на подступах к Новомихайловке российский беспилотник обнаружил подразделение противника. Боевики ВСУ тайно продвигались вперед, однако столкнулись с артиллерией ВС РФ.

Беспилотный аппарат отправил координаты врага артиллерийским батареям 42-й дивизии армии РФ. Те, в свою очередь, нанесли сокрушительный удар по националистическому формированию и полностью его уничтожили, сообщает портал «Русская весна»,

Военные корреспонденты опубликовали видеозапись уничтожения отряда бандеровских сил, которую беспилотный аппарат сделал в ходе наблюдения за противником. На кадрах можно увидеть, как боевиков накрывает мощным артиллерийским ударом и подразделение прекращает свое существование.

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