Российские ВС эффектно ответили Киеву на непрекращающиеся обстрелы Донецка. Они вычислили так называемый «муравейник» в Авдеевке и нанесли по нему сокрушительный удар, рассказал сайту «Украина.ру» военный эксперт Александр Артаманов.

Он пояснил, что «муравейником» называлось относительно небольшое пространство, которое и было плацдармом ВСУ для ударов по Донецку. На этом «пятачке» боевики ВСУ после каждых 4-5 выстрелов прятали орудия, чтобы исключить их уничтожение ответными ударами. Там же находился крупный склад с боеприпасами. Именно его и атаковали союзные силы.

По словам эксперта, это был лишь первый этап, существенно приближающий ВС РФ к освобождению Авдеевки и прекращению обстрелов Донецка. Российская артиллерия начала непрерывные атаки на позиции боевиков ВСУ, поэтому совсем скоро у них останется только два выхода – сдаться или умереть.