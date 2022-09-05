Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС эффектно ответили Киеву на непрекращающиеся обстрелы Донецка. Они вычислили так называемый «муравейник» в Авдеевке и нанесли по нему сокрушительный удар, рассказал сайту «Украина.ру» военный эксперт Александр Артаманов.

Он пояснил, что «муравейником» называлось относительно небольшое пространство, которое и было плацдармом ВСУ для ударов по Донецку. На этом «пятачке» боевики ВСУ после каждых 4-5 выстрелов прятали орудия, чтобы исключить их уничтожение ответными ударами. Там же находился крупный склад с боеприпасами. Именно его и атаковали союзные силы.

По словам эксперта, это был лишь первый этап, существенно приближающий ВС РФ к освобождению Авдеевки и прекращению обстрелов Донецка. Российская артиллерия начала непрерывные атаки на позиции боевиков ВСУ, поэтому совсем скоро у них останется только два выхода – сдаться или умереть.

Вам может понравиться

ВС РФ уничтожили не менее трех турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 под Херсоном

Стремясь в очередной раз сделать из нескольких подряд провалов «перемогу», украинские власти превозносят успехи беспилотников Bayraktar TB2, которые якобы «успешно» действуют на границе Николаевской и Херсонской областей. При этом они

ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в селе Партизанское под Николаевом

В селе Партизанское, что неподалеку от Николаева, российские ВС обнаружили крупный склад ВСУ с артиллерийским и ракетным вооружением. По объекту был нанесен мощный ракетный удар, сопровождающийся множественными взрывами из-за детонации

ВМС США подтвердили факт захвата американских морских беспилотников в Красном море

Официальные представители Пятого флота ВМС США подтвердили, что инцидент с угоном морских беспилотников имел место, передает РИА Новости. Источник пообещал позже представить подробную информацию. Напомним, что два беспилотника ВМС США
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 сентября – небольшой дождь, до 7 °C | город Мытищи: погода, 5 сентября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 сентября – ясно, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 сентября – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 5 сентября – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 5 сентября – небольшая облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 5 сентября – пасмурно, до 12 °C |