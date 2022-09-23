В конце ноября текущего года в спецоперации ВС РФ на Украине уже будут заметны первые изменения к лучшему, а еще через месяц появятся серьезные достижения, уверен военный эксперт Александр Артамонов.

Он рассказал порталу «Украина.ру», что никто не собирается сразу бросать в бой мобилизованных резервистов без предварительной подготовки. Поэтому изменений, связанных с объявлением частичной мобилизации, придется ждать около 3-4 месяцев. Впрочем, оно того стоит, так как в декабре ВС РФ снова возьмут инициативу в свои руки и отобьют у Киева потерянные в Харьковской области населенные пункты.

Также Артамонов отметил, что сейчас украинские ВС регулярно «прощупывают» оборону российских войск, наносят удары то на одном, то на другом участке фронта. Это пока не заканчивается для них ничем иным, кроме новых серьезных потерь, но бдительности терять нельзя. Так, у Красного Лимана боевики уже месяц пытаются прорвать оборонительные порядки, но союзные силы стоят насмерть и уверенно отражают все атаки.