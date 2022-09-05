ВС РФ проводят спецоперацию на Украине в щадящем режиме, поэтому новейшие виды оружия применяются только в районах, где нет риска нанести сильный ущерб гражданским лицам. Россия является одной из немногих стран мира, которая ведет боевые действия с сохранением городов, те же американцы давно бы уже сравняли всю территорию Украины с землей.

Военный эксперт Александр Артамонов в интервью сайту «Украина.ру» пояснил, что хотя в распоряжении РФ имеется достаточно современного термобарического оружия, оно не используется часто. Особенно в условиях городов. Это вооружение способно уничтожить противника даже в скрытом на глубине 3 и более метров под землей бункере, если он не полностью загерметизирован.

Кроме того, в распоряжении ВС РФ имеются и боевые лазеры, способные поражать цели на расстоянии в 3-4 километра. В спецоперации они использовались всего несколько раз, однако этого оказалось достаточно, чтобы подтвердить эффективность данного оружия.

Артамонов напомнил фразу президента РФ Владимира Путина о том, что Россия еще даже не начинала вести реальные боевые действия. Она проводит спецоперацию ограниченным военным контингентом, не задействует разрушительные виды вооружений, так как старается не вредить мирным гражданам.