Как только войска РФ начнут продвижение на Одессу, в Молдавию и Приднестровье может войти военный контингент НАТО из Румынии, считает военный эксперт Александр Артамонов. Он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон уже пообещал отправить в Бухарест примерно две батальонно-тактические группы.

Таким образом, группировка иностранных войск на территории страны вырастет до двух или даже до трех тысяч военнослужащих. Кроме того, контингент, отправленный в Молдавию, может быть разбавлен и представителями других европейских государств.

«Там могут быть и французы, и другие европейские языки, как в эпоху гитлеризма. Я не могу этого не учитывать, потому что понимаю, что Румыния точит зубы давно на присоединение Молдовы к себе. Я знаю позицию Майи Санду, знаю, какая сейчас оголтелая русофобия в Молдавии», – заявил аналитик.

Он также отметил, что Европу вполне может заинтересовать Приднестровье, так как на территории республики имеется самый крупный в ЕС склад с боеприпасами, которые так необходимы сейчас Киеву.