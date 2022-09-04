читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как только войска РФ начнут продвижение на Одессу, в Молдавию и Приднестровье может войти военный контингент НАТО из Румынии, считает военный эксперт Александр Артамонов. Он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон уже пообещал отправить в Бухарест примерно две батальонно-тактические группы.

Таким образом, группировка иностранных войск на территории страны вырастет до двух или даже до трех тысяч военнослужащих. Кроме того, контингент, отправленный в Молдавию, может быть разбавлен и представителями других европейских государств.

«Там могут быть и французы, и другие европейские языки, как в эпоху гитлеризма. Я не могу этого не учитывать, потому что понимаю, что Румыния точит зубы давно на присоединение Молдовы к себе. Я знаю позицию Майи Санду, знаю, какая сейчас оголтелая русофобия в Молдавии», – заявил аналитик.

Он также отметил, что Европу вполне может заинтересовать Приднестровье, так как на территории республики имеется самый крупный в ЕС склад с боеприпасами, которые так необходимы сейчас Киеву.

Вам может понравиться

Евсеев: Сразу после начала наступления ВС РФ на юг Украины ВСУ уйдут с Донбасса

Российским ВС необходимо окружить Артемовск, Северск и Соледар, что позволит взять под контроль все три города одновременно. Военный эксперт Владимир Евсеев в интервью порталу “Украина.ру” напомнил ситуацию с Лисичанском и

СП: Китайский истребитель J-10CE “Хищник” нацеливается на Индию

Китай заключил с Пакистаном сделку, согласно которой последний получит партию истребителей J-10CE. Она означает, что страны не намерены разрывать дружеские отношения и сотрудничество даже вопреки американским санкциям, сообщает портал “Свободная

Минобороны РФ: Запрошенные Киевом “Байрактары” с механизмом распыления представляют опасность для России

В декабре прошлого года Киев запрашивал у производителя беспилотников Bayraktar TB2 возможность установки на дроны специальных емкостей для распыления химических реактивов и биологического оружия, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 4 сентября – ясно, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 сентября – небольшая облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 сентября – небольшая облачность, до 20 °C | Королев: погода, 4 сентября – пасмурно, до 23 °C | Подольск: погода, 4 сентября – ясно, до 14 °C | Армавир: погода, 4 сентября – пасмурно, до 31 °C |