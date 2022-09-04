Украинские ВС используют против Черноморского флота РФ коварную тактику массированных ударов, с которой не способна справиться ни одна современная ПВО, рассказал порталу «Украина.ру» военный эксперт Александр Артамонов.

Он пояснил, что отразить атаку сразу двух десятков беспилотных аппаратов или ракет весьма сложно. При этом дальность поражения целей у получаемого Украиной от Запада оружия постепенно растет. Так, уже сейчас реактивные снаряды РСЗО способны преодолевать расстояния в 100 километров.

Если же боезаряды снабжаются ракетным ускорителем, они могут поразить цель с дистанции в 200 км.

«Любую систему противовоздушной, противоракетной обороны можно перегрузить количеством целей. Если у вас есть установка класса “Панцирь-СМ”, то одновременно можно поразить четыре цели. А если у вас прилеты двадцати ракет сразу, а если идет рой беспилотников? То есть там сотни целей одновременно. Просто не справитесь, захлебнетесь», – высказал свое мнение эксперт.

Артамонов также отметил, что моряки ЧФ, которые не имеют достаточно опыта, вряд ли сумеют предсказать, откуда именно прилетят снаряды, перегружающие систему ПВО. Именно в этом и кроется главное коварство новой украинской тактики.