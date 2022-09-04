читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские ВС используют против Черноморского флота РФ коварную тактику массированных ударов, с которой не способна справиться ни одна современная ПВО, рассказал порталу «Украина.ру» военный эксперт Александр Артамонов.

Он пояснил, что отразить атаку сразу двух десятков беспилотных аппаратов или ракет весьма сложно. При этом дальность поражения целей у получаемого Украиной от Запада оружия постепенно растет. Так, уже сейчас реактивные снаряды РСЗО способны преодолевать расстояния в 100 километров.

Если же боезаряды снабжаются ракетным ускорителем, они могут поразить цель с дистанции в 200 км.

«Любую систему противовоздушной, противоракетной обороны можно перегрузить количеством целей. Если у вас есть установка класса “Панцирь-СМ”, то одновременно можно поразить четыре цели. А если у вас прилеты двадцати ракет сразу, а если идет рой беспилотников? То есть там сотни целей одновременно. Просто не справитесь, захлебнетесь», – высказал свое мнение эксперт.

Артамонов также отметил, что моряки ЧФ, которые не имеют достаточно опыта, вряд ли сумеют предсказать, откуда именно прилетят снаряды, перегружающие систему ПВО. Именно в этом и кроется главное коварство новой украинской тактики.

Вам может понравиться

Physics Education: физики объяснили эффект щебетания пирамиды Кукулькана

Щебетание птиц, которое слышится у основания пирамиды Кукулькана в Мексике, если похлопать рядом с ней в ладоши – это результат отражения звуковых волн, уверены колумбийские физики. Источник щебечущего звука у

Эксперт назвали причину, по которой Россия нанесёт ядерный удар по Вашингтону

Ядерный конфликт между Россией и США может разгореться в случае, если американские войска или войска НАТО вступят на территорию Украины для участия в болевых действиях. В этом случае Москва наверняка

По позициям украинских Himars нанесены удары высокоточными крылатыми ракетами

Истребители ВКС РФ атаковали позиции американских РСЗО HIMARS, которые ВСУ задействовали для ударов по Херсонской области, рассказал портал Avia.Pro. Сообщается, что истребители использовали для атак управляемые высокоточные ракеты. На видео,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 4 сентября – ясно, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 сентября – небольшая облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 сентября – небольшая облачность, до 20 °C | Королев: погода, 4 сентября – пасмурно, до 23 °C | Подольск: погода, 4 сентября – ясно, до 14 °C | Армавир: погода, 4 сентября – пасмурно, до 31 °C |