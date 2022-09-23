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Военный эксперт медиахолдинда «Правда.ру» Александр Артамонов раскрыл наконец тайну беспилотных аппаратов «Герань-2», которые в последние дни своими атаками чуть ли не непрерывно терзают военные объекты на Украине.

Он пояснил, что дроны-камикадзе представляют собой «переодетые» иранские барражирующие боеприпасы Shahed-136, которые американские эксперты считают весьма серьезной угрозой для своей техники, переданной в распоряжение ВСУ.

Дроны оснащены интеллектуальной системой самонаведения, способной самостоятельно определять для себя цель и атаковать ее по команде оператора.

Эксперт напомнил недавние заявления руководства Украины и командования ВСУ, которые просят Соединенные Штаты и НАТО предоставить им средства противодействия иранским беспилотникам. Однако проблема в том, что США и сами еще не научились справляться с этими барражирующими боеприпасами.

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