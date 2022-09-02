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Киев остановил контрнаступление на Херсон так же внезапно, как и начал. Причиной стали крупные потери в живой силе и боевой технике, пишет портал Avia.Pro.

Эксперты отмечают, что только за три дня, с 31 августа и по 2 сентября, украинская армия лишилась 94 танков. В условиях, когда у ВСУ и без того не хватает боевой техники, это весьма крупные потери.

Речь идет именно о тех танках, которые вряд ли когда-либо смогут вернуться в строй. Помимо них, множество единиц бронетехники получили серьезные повреждения и выбыли из боевых действий на некоторое время.

Также Киев потерял до 2000 военнослужащих, что является самыми крупными единовременными потерями за минувшие два месяца. Сейчас украинское командование всеми силами скрывает эту информацию, но рано или поздно она все равно станет достоянием широкой публики. Делать хорошую мину при ужасной игре у киевского режима вряд ли получится долго.

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