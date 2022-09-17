ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На некоторое время почти исчезнувший из информационного пространства главный рупор украинской пропаганды Алексей Арестович вновь отметился заявление о дальнейшем ходе боевых действий на Донбассе.

Он написал, что сейчас украинской армии всего-то нужно выбить ВС РФ из Лимана и установить контроль над городом, после чего можно атаковать территорию ЛНР. К примеру, захватить Сватово либо оставить без снабжения Северодонецк, атаковать оборонительные порядки России в Лисичанске или Луганске.

Впрочем, даже сам Арестович признал, что хотя наступление ВСУ в Харьковской области застало врасплох российские войска, эффект внезапности уже прошел. Подразделения ВС РФ под Лиманом организовали «разумную оборону», что не позволяет так уж быстро захватить населенный пункт.

Вам может понравиться

Литовкин рассказал, на каких границах ВС РФ прекратят выполнять задачи спецоперации на Украине

Все задачи специальной военной операции будут решены только тогда, когда ВС РФ полностью уничтожат противника, освободят украинскую территорию от националистических формирований, рассказал сайту «Украина.ру» военный аналитик Виктор Литовкин. Он объяснил,

Кулеба: Вместо танков “Леопард” Германия поставляет Киеву бесполезные в бою бронемашины “Динго”

Киев требует у Германии поставок танков «Леопард», но Берлин присылает совсем не то, что нужно, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что ФРГ поставила ВСУ бронемашины «Динго», но

Бойцы Росгвардии в ЛНР обнаружили и уничтожили группу боевиков ВСУ и боевую технику

Подразделение Росгвардии, наблюдавшее за перемещениями противника с помощью беспилотных аппаратов, обнаружило граппу боевиков, прорвавшуюся на территорию ЛНР. На замаскированных позициях националисты припрятали пункт управления разведывательными БПЛА, а также один танк