На некоторое время почти исчезнувший из информационного пространства главный рупор украинской пропаганды Алексей Арестович вновь отметился заявление о дальнейшем ходе боевых действий на Донбассе.

Он написал, что сейчас украинской армии всего-то нужно выбить ВС РФ из Лимана и установить контроль над городом, после чего можно атаковать территорию ЛНР. К примеру, захватить Сватово либо оставить без снабжения Северодонецк, атаковать оборонительные порядки России в Лисичанске или Луганске.

Впрочем, даже сам Арестович признал, что хотя наступление ВСУ в Харьковской области застало врасплох российские войска, эффект внезапности уже прошел. Подразделения ВС РФ под Лиманом организовали «разумную оборону», что не позволяет так уж быстро захватить населенный пункт.