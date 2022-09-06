Российские военные, находящиеся в зоне проведения спецоперации на Украине, не только успешно удерживают позиции, над которыми установлен контроль, но и ведут наступление на противника. Об этом сообщил депутат Ростислав Антонов в интервью изданию “Украина.ру”.

Особое внимание парламентарий уделил тому моменту, что в рядах российской армии отсутствуют тяжелые настроения. Военнослужащие понимают, что поставленные перед ними задачи никто, кроме них решить не сможет. Ростислав Антонов отметил: «Я не так давно вернулся из Запорожской области, мы с бойцами общались, бойцы понимают и сложные задачи, и то, что кроме них эту задачу выполнить некому. Спокойно держат фронт, а где надо — наступают».

Депутат отметил, что необходимо увеличить численность российских подразделений. Если этого удастся добиться, то, по словам Антонова, все “будет замечательно”.