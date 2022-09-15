Сок румянца – дерева, произрастающего на территории Австралии, показал высокую эффективность в заживлении хронических ран. Исследования этого материала проводил Дэвид Томас из Кардиффского университета, который ищет способы заменить антибиотики, чтобы минимизировать развитие бактерий, устойчивых к подобным препаратам.

Он разработал соединение с использованием сока дерева Fontainea picrosperma, который в ходе испытаний на животных показал высокую эффективность. Исследования Томаса подтвердили и результаты изысканий других ученых, которые уже отмечали антимикробные свойства сока румянца.

Следующим этапом могут стать клинические испытания созданного учеными препарата. Но уже сейчас они отмечают хорошие перспективы данного лекарства.