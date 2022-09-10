читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев задействовал практически всю имеющуюся в его распоряжении авиацию в ходе наступления в Харьковской области. Портал Avia.Pro рассказал, что над регионом замечена повышенная активность ударных вертолетов, а также истребителей Воздушных сил Украины.

При этом огонь по позициям союзных сил открывают только винтокрылые машины, отмечают эксперты. Данных об ударах с истребителей пока не поступало. Предполагается, что боевые самолеты, действующие на малых высотах, призваны защищать вертолеты от атак российской ПВО.

Напомним, что часть украинских истребителей может использовать американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, способные уничтожать РЛС и средства РЭБ. Однако на данный момент неизвестно, применяли ли они такую возможность.

Также сообщается, что украинская авиация осуществляет полеты как со стороны Балаклеи, так и с западного направления – из Слобожанки, Андреевки и Беспаловки.

Вам может понравиться

Польша продолжает требовать от Германии репараций за Вторую мировую войну

Несмотря на заявление Берлина о навсегда закрытом вопросе с репарациями Польше, Варшава продолжает настойчиво требовать компенсации за Вторую мировую войну. Ярослав Качиньский, возглавляющий правящую партию «ПиС» даже озвучил сумму, которая

Испания отправила на Украину уже пятый самолет с боеприпасами для крупнокалиберной артиллерии

6 сентября Испания отправила на Украину крупнокалиберные боеприпасы, причем в Киев из Мадрида отправился уже пятый полностью загруженный транспортный самолет T-23. Он взлетел с базы Торрехон-де-Ардос, расположенной в непосредственной близости

“Подставка для сапог”: Военный эксперт Дандыкин разрушил мечты Киева об “инновационных” ракетах “Гарпун”

Соединенные Штаты поставили на Украину «невероятно инновационные» противокорабельные ракеты «Гарпун», которые могут использоваться для ударов по наземным целям с расстояния до 280 км. Однако военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 сентября – ясно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 10 сентября – ясно, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 сентября – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 сентября – ясно, до 20 °C | Королев: погода, 10 сентября – ясно, до 9 °C | Подольск: погода, 10 сентября – ясно, до 3 °C | Армавир: погода, 10 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C |