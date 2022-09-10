Киев задействовал практически всю имеющуюся в его распоряжении авиацию в ходе наступления в Харьковской области. Портал Avia.Pro рассказал, что над регионом замечена повышенная активность ударных вертолетов, а также истребителей Воздушных сил Украины.

При этом огонь по позициям союзных сил открывают только винтокрылые машины, отмечают эксперты. Данных об ударах с истребителей пока не поступало. Предполагается, что боевые самолеты, действующие на малых высотах, призваны защищать вертолеты от атак российской ПВО.

Напомним, что часть украинских истребителей может использовать американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, способные уничтожать РЛС и средства РЭБ. Однако на данный момент неизвестно, применяли ли они такую возможность.

Также сообщается, что украинская авиация осуществляет полеты как со стороны Балаклеи, так и с западного направления – из Слобожанки, Андреевки и Беспаловки.