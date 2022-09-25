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Киеву нечего противопоставить дронам-камикадзе «Герань-2», которые Россия уже несколько раз задействовала для атак на военные объекты в Одессе и других городах Украины. Именно командование ВСУ призвало боевиков стараться держаться подальше от тех объектов, по которым может прилететь следующий барражирующий боеприпас.

Портал ANNA-News напомнил, что за последние три дня программируемые беспилотники-убийцы нанесли удары по штабам ВМС Украины и оперативного командования «Юг». При этом противовоздушная оборона как ни старалась уничтожить БПЛА, не смогла этого сделать. Тщетными оказались и попытки сбить барражирующие боеприпасы из автоматов.

Российское командование считает приказ украинского Генштаба весьма забавным. Боевики ВСУ и так давно покинули войсковые части и предпочитают базироваться в жилых кварталах и на объектах гражданской инфраструктуры. Если они начнут уходить и оттуда, сложно представить, где появятся новые пункты размещения военнослужащих.

Напомним, что «Герань-2» является клоном иранского дрона-камикадзе Shahed-136. Эти аппараты хорошо проявили себя на Ближнем Востоке, нанося удары по американским военным базам.

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