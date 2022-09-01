читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ответственность за эскалацию напряжённости на Украине несут США. Если бы Соединённые Штаты были готовы договариваться с Россией, обострения конфликта в Восточной Европе удалось бы избежать. Такое заявление сделал профессор Колумбийского университета, экономист Джеффри Сакс в эфире телепрограммы Democracy Now! – сообщает РИА “Новости”.

Сакс отметил, что на Западе напрасно не прислушались к словам президента Владимира Путина: российский лидер неоднократно заявлял, что продвижение НАТО к границам России ни к чему хорошему не приведёт. Со слов Сакса, Москва часто говорила о готовности договориться, но Запад это игнорировал.

Экономист также обратил внимание, что довольно долго следил за тем, как США насаждают идею однополярного мира. Такая стратегия привела лишь к излишней милитаризации отдельных регионов планеты – считает эксперт, – поскольку Вашингтон поставлял оружие, куда считал необходимым и развязывал боевые действия там, где хотел.

Вам может понравиться

NetEase: Россия отправила НАТО две плохих новости о “монстрах из стратосферы”

Россия сочла вступление в НАТО Финляндии и Швеции провокацией против нее и поэтому взялась готовить ответы для Запада. Пока у нее это очень хорошо получается, рассказал китайский портал NetEase. Авторы

Психолог ВСУ пожаловался, что не может сосчитать похоронки на друзей и знакомых

Военный психолог украинской армии Алексей Скиртач заявил, что ВСУ несут колоссальные потери буквально каждый день. При этом чувствовать себя в безопасности не могут не только бойцы на передовой, для которых

Боец ВСУ Регеш заявил, что Украина одерживает победы только в соцсетях

Украинские ВС одерживают великие победы, но делают это исключительно в социальных сетях. Военнослужащий Владимир Регеш с позывным «Санта» рассказал, что принимал участие в боевых действиях за Пески и видел, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 сентября – небольшой дождь, до 7 °C | город Мытищи: погода, 1 сентября – ясно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 сентября – ясно, до 20 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 сентября – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 1 сентября – переменная облачность, до 26 °C | Подольск: погода, 1 сентября – ясно, до 8 °C | Армавир: погода, 1 сентября – ясно, до 22 °C |