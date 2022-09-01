Ответственность за эскалацию напряжённости на Украине несут США. Если бы Соединённые Штаты были готовы договариваться с Россией, обострения конфликта в Восточной Европе удалось бы избежать. Такое заявление сделал профессор Колумбийского университета, экономист Джеффри Сакс в эфире телепрограммы Democracy Now! – сообщает РИА “Новости”.

Сакс отметил, что на Западе напрасно не прислушались к словам президента Владимира Путина: российский лидер неоднократно заявлял, что продвижение НАТО к границам России ни к чему хорошему не приведёт. Со слов Сакса, Москва часто говорила о готовности договориться, но Запад это игнорировал.

Экономист также обратил внимание, что довольно долго следил за тем, как США насаждают идею однополярного мира. Такая стратегия привела лишь к излишней милитаризации отдельных регионов планеты – считает эксперт, – поскольку Вашингтон поставлял оружие, куда считал необходимым и развязывал боевые действия там, где хотел.