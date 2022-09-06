Журналист американского издания The Hill решил проанализировать, что было бы с США, если бы главой государства стал Михаил Горбачев. Подробности передает РИА “Новости”.

Автор публикации предположил, что в то время Михал Горбачев мог бы родиться в семье американских бедных фермеров. Он бы отличался успехами в учебе, окончил престижный университет, затем поступил бы в юридическую академию. После этого Горбачев мог бы работать в юридической фирме.

Республиканская партия США через какое-то время выдвинула бы Горбачева на пост мэра одного из крупных городов. После двх успешных сроков он мог бы стать губернатором, а затем главой Национальной ассоциации губернаторов.

Успехи Горбачева как лидера привели бы его к посту вице-президента США. А позже он мог бы стать американским президентом.

По мнению обозревателя, на своем посту Горбачев бы предпринял попытку реструктурировать исполнительную власть и провести общенациональный референдум. Это могло бы спасти США от той ситуации, в которой они находятся сейчас.