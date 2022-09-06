читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Журналист американского издания The Hill решил проанализировать, что было бы с США, если бы главой государства стал Михаил Горбачев. Подробности передает РИА “Новости”.

Автор публикации предположил, что в то время Михал Горбачев мог бы родиться в семье американских бедных фермеров. Он бы отличался успехами в учебе, окончил престижный университет, затем поступил бы в юридическую академию. После этого Горбачев мог бы работать в юридической фирме.

Республиканская партия США через какое-то время выдвинула бы Горбачева на пост мэра одного из крупных городов. После двх успешных сроков он мог бы стать губернатором, а затем главой Национальной ассоциации губернаторов.

Успехи Горбачева как лидера привели бы его к посту вице-президента США. А позже он мог бы стать американским президентом.

По мнению обозревателя, на своем посту Горбачев бы предпринял попытку реструктурировать исполнительную власть и провести общенациональный референдум. Это могло бы спасти США от той ситуации, в которой они находятся сейчас.

Вам может понравиться

Военные ВСУ применили дорогостоящий ПЗРК Stinger против квадрокоптера НМ ДНР

Осуществлявший разведку квадрокоптер Народной милиции ДНР нарвался на отряд украинских националистов. Чтобы не позволить дрону навести удар артиллерии, они попытались его сбить. Первая попытка оказалась неудачной, очередь из автомата Калашникова

В Праге проходит антиправительственный митинг из-за роста цен на энергоносители

Не менее 20 тысяч жителей Чехии вышли на антиправительственный митинг в Праге. Они высказывают недовольство действиями властей, которые не помогают обуздать постоянно растущие цены на газ и электрическую энергию, а

В ДНР формируют военное подразделение из футбольных фанатов

Футбольным хулиганам предложили перейти на новый уровень “хулиганизма”, который будет выражаться в подбитых танках ВСУ и в действиях рейдовых отрядов. Об этом заявил командир первого фанатского подразделения в Донецкой народной
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C | город Мытищи: погода, 6 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 сентября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 сентября – облачно с прояснениями, до 21 °C | Королев: погода, 6 сентября – переменная облачность, до 18 °C | Подольск: погода, 6 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | Армавир: погода, 6 сентября – небольшая облачность, до 21 °C |