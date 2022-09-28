Успешные атаки дронов-камикадзе «Герань-2» на военные объекты Украины заставили Киев и Вашингтон занервничать. Американские СМИ уже пишут, что эти БПЛА способны кардинально изменить ситуацию на поле боя и окончательно отдать инициативу в руки Москвы.

Так, издание Politico отмечает, что использование Россией клонов иранских барражирующих боеприпасов Shahed-136 стало для ВСУ серьезной проблемой. Они перемещаются на небольшой высоте, скрываясь от средств ПВО и успешно поражают цели. Но сложности могут возникнуть не только у Киева.

Соединенные Штаты, наблюдая за происходящим, будут вынуждены задуматься – стоит ли отправлять на Украину новые дорогостоящие виды вооружений. Ведь они вполне могут попасть под удар дронов-камикадзе, которые длительное время способны находиться в воздухе и обнаруживать хорошо замаскированное оружие и технику.