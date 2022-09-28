Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
2
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Успешные атаки дронов-камикадзе «Герань-2» на военные объекты Украины заставили Киев и Вашингтон занервничать. Американские СМИ уже пишут, что эти БПЛА способны кардинально изменить ситуацию на поле боя и окончательно отдать инициативу в руки Москвы.

Так, издание Politico отмечает, что использование Россией клонов иранских барражирующих боеприпасов Shahed-136 стало для ВСУ серьезной проблемой. Они перемещаются на небольшой высоте, скрываясь от средств ПВО и успешно поражают цели. Но сложности могут возникнуть не только у Киева.

Соединенные Штаты, наблюдая за происходящим, будут вынуждены задуматься – стоит ли отправлять на Украину новые дорогостоящие виды вооружений. Ведь они вполне могут попасть под удар дронов-камикадзе, которые длительное время способны находиться в воздухе и обнаруживать хорошо замаскированное оружие и технику.

«Киев отчаянно нуждается в современных средствах ПВО, таких как противоракеты, артиллерийские и минометные системы, которые Вашингтон использовал в Афганистане, а также в новых радарах», – написали американские журналисты.

Вам может понравиться

Идеальный полигон: Как США испытывают на Украине экспериментальные виды вооружений

Запад превратил Украину в полигон, на которой испытываются новые виды вооружений, а также тестируются современные тактические решения и технологии, пишет издание РИА Новости. Ирак и Афганистан, в которых США и

Ирина Шейк восхитила зрителей во время показа Versace в платье с глубоким декольте

Модный дом Versace всегда с огромным удовольствием работает с российской моделью Ириной Шейк, которая на этом показе продемонстрировала шикарное черное платье. На данный момент в Италии все еще идет неделя

В ООН призвали отказаться от “ядерного шантажа”

За последнее время об угрозах применения ядерного оружия говорят всё чаще. В Организации Объединённых Наций призвали страны отказаться от подобной риторики. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш –