Для уничтожения российских комплексов ПВО и систем радиоэлектронной борьбы США поставили на Украину противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Однако эти боезаряды показали нулевую эффективность, так как ни разу не попали по целям, сообщает РИА Новости.

Некоторые из ракет почему-то выбрали для себя совершенно иные цели, не связанные с РЭБ или ПВО России. Также часть боезарядов самоуничтожилась в воздухе, не сумев обнаружить мишень.

Большинство же AGM-88 HARM было сбито зенитно-ракетными комплексами. Американские ракеты не способны развивать скорость более 600 метров в секунду и демонстрируют слишком большую площадь эффективного рассеивания, что позволяет моментально их обнаруживать.

Украинские ВС наносят удары противорадиолокационными ракетами с истребителей МиГ-29. Причем они опасаются подлетать близко к целям, атакуют их с большой дистанции. Поэтому российская ПВО без труда находит медленно летящие ракеты и спокойно их уничтожает.